STUDIOUS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

STUDIOUS ließ sich am 14.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat STUDIOUS die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 6,58 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,29 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat STUDIOUS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,33 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at