STUDIOUS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

STUDIOUS präsentierte in der am 15.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,35 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,37 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,13 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte STUDIOUS einen Umsatz von 4,94 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at