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19.03.2026 06:31:28

STUDIOUS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

STUDIOUS präsentierte in der am 17.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14,23 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,32 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,67 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,83 Milliarden JPY ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 27,81 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte STUDIOUS ein EPS von 17,85 JPY je Aktie vermeldet.

STUDIOUS hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 23,73 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 20,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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