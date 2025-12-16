STUDIOUS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

STUDIOUS hat am 15.12.2025 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,92 JPY gegenüber 0,790 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,78 Prozent auf 5,61 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at