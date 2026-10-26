Studsvik A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Studsvik A gab am 23.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 SEK. Im Vorjahresviertel waren 0,440 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 227,4 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 205,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at