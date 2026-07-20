Studsvik A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Studsvik A präsentierte am 17.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,89 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,20 SEK je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Studsvik A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 247,0 Millionen SEK im Vergleich zu 227,6 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at