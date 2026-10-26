Studsvik Un stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Studsvik Un gab am 23.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 USD, nach 0,050 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at