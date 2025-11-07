Studsvik Un: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Studsvik Un hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Studsvik Un im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 19,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at