Studsvik Un: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Studsvik Un lud am 17.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,10 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,120 USD je Aktie in den Büchern standen.

Studsvik Un hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at