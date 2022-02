Stürmisches Wetter richtet schwere Schäden in Großbritannien an

LONDON (dpa-AFX) - Stürmisches Wetter hat auch in Teilen Großbritanniens und Irlands in der Nacht zum Donnerstag zu Behinderungen im Zugverkehr und zu Stromausfällen geführt. In Schottland und England fielen zahlreiche Zugverbindungen aus wegen umgestürzter Bäume auf den Gleisen, Schäden an Oberleitungen oder den Signalanlagen. Tausende Haushalte im Norden Englands waren zeitweise von der Stromversorgung abgeschnitten. "Dudley", wie das Sturmtief in Großbritannien bezeichnet wird, brachte Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Stundenkilometern. Für Freitag wurde bereits mit einem weiteren, noch stärkeren Sturm gerechnet./cmy/DP/eas