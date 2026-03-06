06.03.2026 06:31:28

Stureguld: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Stureguld hat sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,99 SEK. Im Vorjahresquartal hatten 0,210 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Stureguld im vergangenen Quartal 13,7 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stureguld 9,4 Millionen SEK umsetzen können.

Stureguld vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 4,060 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,970 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 43,40 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 34,21 Millionen SEK in den Büchern standen.

