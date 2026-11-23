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23.11.2026 06:31:29
Stureguld hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Stureguld hat am 20.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,12 SEK. Im Vorjahresviertel waren -0,160 SEK je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stureguld im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,2 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 9,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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