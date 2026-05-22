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22.05.2026 06:31:29
Stureguld stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Stureguld lud am 20.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,360 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,39 Prozent auf 10,7 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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