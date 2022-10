Sturgeon: Rückkehr Schottlands in die EU wäre 'kein langer Prozess'

EDINBURGH (dpa-AFX) - Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon, die für ein von Großbritannien unabhängiges Schottland wirbt, rechnet in diesem Fall mit einer schnellen Wiederaufnahme in die EU. Zwar werde es Verhandlungen geben, aber die meisten Experten seien sich einig, dass "dies kein besonders langer Prozess" sein werde, sagte Sturgeon am Montag in Edinburgh. "Niemand Vertrauenswürdiges ist ernsthaft der Meinung, dass Schottland nicht wieder in der Europäischen Union willkommen ist."

2014 hatte sich in einem Referendum noch mehr als die Hälfte der schottischen Wähler gegen die Loslösung vom Vereinigten Königreich ausgesprochen. Schottland war jedoch als Teil des Vereinigten Königreichs 2020 aus der EU ausgetreten. Die Befürworter eines unabhängigen Schottlands argumentieren, dass dies die Lage fundamental verändert habe und die Schottinnen und Schotten erneut über die Unabhängigkeit ihres Landes abstimmen sollten.

Sturgeon erklärte in ihren Ausführungen zur Wirtschaft eines unabhängigen Schottlands, dass Grenzkontrollen für den Warenverkehr zwischen Schottland und seinem engsten Handelspartner England nötig sein würden. Die Angst vor Passkontrollen etwa beim grenzüberschreitenden Besuch von Verwandten sei jedoch "Quatsch", da Schottland in einer gemeinsamen Zone mit Irland und Großbritannien bleiben werde, in der Reisefreiheit bestehe. Sturgeon bekräftigte darüber hinaus, eine neue Währung - ein schottisches Pfund - einführen zu wollen. Allerdings wollte sie dafür noch keinen Zeitplan festlegen.

Die Chefin der Schottischen Nationalpartei (SNP) hat ein Referendum für den 19. Oktober 2023 angepeilt. Derzeit prüft das höchste britische Gericht auf Anfrage der schottischen Regierung, ob Edinburgh eine solche Abstimmung legitimerweise abhalten darf, auch wenn die britische Zentralregierung kein grünes Licht dafür gibt./swe/DP/ngu