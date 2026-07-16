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16.07.2026 06:31:29
Sturgis Bancorp stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sturgis Bancorp hat sich am 13.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es stand ein EPS von 1,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sturgis Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,760 USD in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 14,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sturgis Bancorp 14,4 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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