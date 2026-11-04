Sturm Ruger & Co Inc Q3 Income Advances

(RTTNews) - Sturm Ruger & Co Inc (RGR) released a profit for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $5.81 million, or $0.36 per share. This compares with $1.58 million, or $0.10 per share, last year.

Excluding items, Sturm Ruger & Co Inc reported adjusted earnings of $0.44 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 16.5% to $147.63 million from $126.77 million last year.

Sturm Ruger & Co Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $5.81 Mln. vs. $1.58 Mln. last year. -EPS: $0.36 vs. $0.10 last year. -Revenue: $147.63 Mln vs. $126.77 Mln last year.