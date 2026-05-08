Sturm Ruger präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sturm Ruger veröffentlichte am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 USD gegenüber 0,460 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 141,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 135,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at