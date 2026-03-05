Sturm Ruger stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sturm Ruger veröffentlichte am 02.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,620 USD je Aktie erzielt worden.

Sturm Ruger hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 151,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 145,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,270 USD vermeldet. Im Vorjahr waren 1,77 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 546,06 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 535,64 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at