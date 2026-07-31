Sturm Ruger stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sturm Ruger äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0,43 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sturm Ruger noch ein Gewinn pro Aktie von -1,050 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sturm Ruger in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 158,1 Millionen USD im Vergleich zu 132,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at