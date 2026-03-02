Sturm Ruger Aktie

Sturm Ruger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861820 / ISIN: US8641591081

02.03.2026 22:45:13

Sturm, Ruger Swings To Loss In 2025

(RTTNews) - Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) on Monday reported a net loss for 2025 as higher costs and operating expenses weighed on results despite a modest increase in annual sales.

For the year ended December 31, 2025, total net sales rose to $546.1 million from $535.6 million in 2024. The company posted a net loss of $4.4 million, or $0.27 per share, compared with net income of $30.6 million, or $1.77 per share, in 2024.

The company reported an operating loss of $12.3 million, compared with an operating income of $31.7 million in 2024.

RGR is currently trading at $36.18, down $1.77 or 4.66 percent on the New York Stock Exchange.

Nachrichten zu Sturm Ruger & Co IncShs

Analysen zu Sturm Ruger & Co IncShs

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Sturm Ruger & Co IncShs 32,00 1,91%

Börse aktuell - Live Ticker

