Sturm Ruger: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sturm Ruger präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Sturm Ruger im vergangenen Quartal 126,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sturm Ruger 122,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at