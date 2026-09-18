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18.09.2026 17:35:38

Stuttgart empfängt Dortmund zum Topspiel

BERLIN (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) peilt im Topspiel der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim VfB Stuttgart den vierten Sieg im vierten Spiel an. Bei den nur mäßig in die Saison gestarteten Stuttgartern ist der Erfolgsdruck etwas höher. Vor dem Abendspiel stehen ab 15.30 Uhr (Einzelspiele bei Sky, Konferenz bei DAZN) vier weitere Partien auf dem Programm.

Der SC Freiburg, nach dem dritten Spieltag punktverlustfreier Tabellenführer, tritt bei Eintracht Frankfurt an. Der ebenfalls noch ungeschlagene FC Augsburg reist zu Werder Bremen.

Der Hamburger SV will im ersten Spiel nach der Vertragsverlängerung mit Trainer Merlin Polzin auch sportlich ein Zeichen setzen und daheim gegen den 1. FC Köln die ersten Saisonpunkte holen. Auch Borussia Mönchengladbach braucht zu Hause gegen den FSV Mainz 05 unbedingt einen Sieg./jso/DP/zb

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