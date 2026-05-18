STX: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

STX hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1424,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren -166,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

STX hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59,97 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 66,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 179,75 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at