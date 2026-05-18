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18.05.2026 06:31:29
STX Engine öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
STX Engine lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 415,25 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 207,81 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,84 Prozent auf 189,01 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 139,14 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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