STX Engine hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 308,23 KRW. Im Vorjahresviertel hatte STX Engine 350,03 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,28 Prozent auf 211,81 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 192,07 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at