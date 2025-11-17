STX Engine vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

STX Engine präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 350,03 KRW. Im Vorjahresviertel waren -32,640 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 192,07 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 193,97 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at