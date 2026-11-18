STX Green Logis lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 187,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1012,000 KRW erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,79 Milliarden KRW – eine Minderung von 66,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 49,85 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at