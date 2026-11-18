|
18.11.2026 06:31:28
STX Green Logis legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
STX Green Logis lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 187,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1012,000 KRW erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,79 Milliarden KRW – eine Minderung von 66,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 49,85 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX beenden Handel im Minus -- Dow letztlich schwächer -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der ATX zeigt sich zur Wochenmitte tiefer. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls nach unten. An der Wall Street zeigten sich unterschiedliche Tendenzen. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.