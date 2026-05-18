STX Green Logis: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

STX Green Logis veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 356,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -177,000 KRW erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,93 Milliarden KRW – eine Minderung von 66,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 47,87 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at