STX Green Logis stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

STX Green Logis hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2632,19 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei STX Green Logis ein EPS von -154,000 KRW in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat STX Green Logis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 62,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 52,59 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 32,39 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -5009,190 KRW. Im Vorjahr waren 3470,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 193,89 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 174,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 70,54 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at