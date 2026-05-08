STX Metal gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

STX Metal hat am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 829,80 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte STX Metal ein EPS von 409,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat STX Metal im vergangenen Quartal 133,46 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 60,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte STX Metal 83,02 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at