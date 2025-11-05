STX Metal hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

STX Metal hat am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 665,89 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte STX Metal 296,00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 109,17 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,79 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at