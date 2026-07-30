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30.07.2026 06:31:29
STX Metal: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
STX Metal lud am 28.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 939,61 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 488,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,11 Prozent auf 128,12 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 99,23 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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