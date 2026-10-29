STX Metal stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

STX Metal hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1371,25 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte STX Metal ein EPS von 666,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 211,42 Milliarden KRW – ein Plus von 93,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem STX Metal 109,17 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at