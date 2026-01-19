STX Metal stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

STX Metal hat am 16.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3293,29 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 1599,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 110,98 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 88,55 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 4856,02 KRW gegenüber 2459,00 KRW je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,42 Prozent auf 402,40 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 315,79 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at