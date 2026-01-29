STX präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

STX hat am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

STX vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3679,25 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -940,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 21,16 Prozent auf 122,44 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 155,29 Milliarden KRW gelegen.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 4988,200 KRW gegenüber -1423,000 KRW im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz lag bei 641,31 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 22,53 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 827,80 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at