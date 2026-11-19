STX hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 107874063,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -57577,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat STX in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 77,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 40,94 Milliarden KRW im Vergleich zu 182,62 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at