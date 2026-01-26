Stylam Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Stylam Industries gab am 23.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 27,16 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 17,55 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Stylam Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,71 Milliarden INR im Vergleich zu 2,55 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

