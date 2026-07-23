Stylam Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Stylam Industries präsentierte am 22.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 28,37 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 16,57 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 3,26 Milliarden INR gegenüber 2,83 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 23,80 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 3,23 Milliarden INR taxiert.

Redaktion finanzen.at