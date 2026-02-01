Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|
01.02.2026 11:00:00
Styling trifft auf Pflege: Schwarzkopf präsentiert zwei neue Hybridinnovationen
Moderne Stylingroutinen verlangen heute mehr als nur Halt und Form. Sie fordern umfassende Pflege, die das Haar schützt und repariert! Schwarzkopf erweitert deshalb seine innovative Hybridstylinglinie um zwei neue Produkte:Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
