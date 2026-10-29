Styrolution ABS (India) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Styrolution ABS (India) hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 13,18 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Styrolution ABS (India) noch ein Gewinn pro Aktie von 25,43 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,36 Prozent auf 9,94 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,99 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at