Sub Sri Thai: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sub Sri Thai äußerte sich am 09.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,10 THB vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,030 THB erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Sub Sri Thai mit einem Umsatz von insgesamt 866,7 Millionen THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 977,0 Millionen THB erwirtschaftet worden waren, um 11,28 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at