Sub Sri Thai: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sub Sri Thai hat sich am 02.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,50 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sub Sri Thai -0,170 THB je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sub Sri Thai in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 23,92 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 637,1 Millionen THB. Im Vorjahresviertel waren 837,3 Millionen THB in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,010 THB je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sub Sri Thai ein EPS von -0,570 THB in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 20,68 Prozent auf 2,69 Milliarden THB. Im Vorjahr hatte Sub Sri Thai 3,39 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at