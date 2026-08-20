Sub Sri Thai: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sub Sri Thai hat am 17.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 THB. Im Vorjahresquartal waren -0,150 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 540,7 Millionen THB in den Büchern – ein Minus von 24,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sub Sri Thai 713,7 Millionen THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at