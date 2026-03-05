Sub Sri Thai öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sub Sri Thai hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,50 THB. Im Vorjahresquartal hatten -0,170 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 23,92 Prozent zurück. Hier wurden 637,1 Millionen THB gegenüber 837,3 Millionen THB im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,010 THB gegenüber -0,570 THB im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz lag bei 2,69 Milliarden THB – das entspricht einem Abschlag von 20,68 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,39 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at