Sub Sri Thai zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sub Sri Thai äußerte sich am 17.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,17 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sub Sri Thai -0,150 THB je Aktie generiert.

Sub Sri Thai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 540,7 Millionen THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 713,7 Millionen THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at