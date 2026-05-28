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28.05.2026 06:31:29
Subam Papers hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Subam Papers hat am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,51 INR gegenüber 15,28 INR im Vorjahr.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,33 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,84 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 5,39 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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