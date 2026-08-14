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14.08.2026 06:31:29
Subam Papers hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Subam Papers hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Subam Papers vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,14 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,07 INR je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 1,71 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Subam Papers 1,44 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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