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16.11.2026 06:31:29
Subam Papers mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Subam Papers hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 6,49 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,55 INR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Subam Papers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,01 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,53 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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