18.05.2026 06:31:29

SUBARU: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SUBARU hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 8,07 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,420 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte SUBARU ein EPS von 1,50 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 31,75 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 30,74 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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