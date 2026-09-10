Subaru Enterprise: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Subaru Enterprise hat am 08.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 48,35 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 53,12 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,20 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at